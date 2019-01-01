В преддверии Новогодних праздников, школьники Баксана получили два значимых подарка





Сегодня на территории 5-ой и 8-ой школ г.о.Баксан торжественно открыли современные площадки для занятий спортом.Благодаря федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта» во дворе средней школы№ 5 г. Баксана появилась специализированная, спортплощадка общей площадью 800 квадратных метра. В восьмой школе с.Дугубгуей, после капитальной реконструкции, был введен в строй зал единоборств. Средства на эти цели были выделены из муниципального бюджета. Открытие спортивного зала было приурочено к приближающейся годовщине 20-годовщине подвига шестой роты псковских десантников в Чечне. Ее отметят в следующем году. Школьники посвятили их памяти литературно-музыкальную композицию. В завершение юные спортсмены продемонстрировали на татами силовые упражнения.