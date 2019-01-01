В преддверии нового горнолыжного сезона в Приэльбрусье завершились комплексные учения спасателей — 2019.11.28





Всего задействовали 40 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Занятия проходили в несколько этапов, в том числе с использованием спецтехники. Спасатели проводили аварийный спуск туристов при условной вынужденной остановке канатной дороги. Пассажиров эвакуировали при помощи специального снаряжения. Заключительный этап учений подразумевал поисковые работы на сложном горном рельефе. Задания включали в себя подъем по скале и транспортировку пострадавшего с оказанием первой медпомощи.