home
Главная
>
Новости
>
В преддверии Нового года в Москве подвели итоги международного конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов»

В преддверии Нового года в Москве подвели итоги международного конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов»

24.12.2021 | 16:11
Победительницей оказалась юная художница из Кабардино-Балкарии. Конкурс проводит Московский Дом национальностей с 2008-го года. Поддержку оказывают региональные министерства. Проект запустили, чтобы повысить интерес детей к культуре своих предков, а также укрепить связи между народами России и других стран. В этом году из Кабардино-Балкарии направили восемь работ. Авторы – воспитанники Детской художественной школы Нальчика. Среди них и Дана Аджиева. Она создала свое произведение по мотивам легенд народов Кавказа и в итоге заняла первое место. Церемонию закрытия конкурса этого года провели Москве. Участники из Кабардино-Балкарии присоединились онлайн. По итогам фестиваля организаторы планируют издать книгу с лучшими рисунками.
© 2021 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2021. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2021 Политика в отношении персональных данных