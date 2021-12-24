В преддверии Нового года в Москве подвели итоги международного конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов»

Победительницей оказалась юная художница из Кабардино-Балкарии. Конкурс проводит Московский Дом национальностей с 2008-го года. Поддержку оказывают региональные министерства. Проект запустили, чтобы повысить интерес детей к культуре своих предков, а также укрепить связи между народами России и других стран. В этом году из Кабардино-Балкарии направили восемь работ. Авторы – воспитанники Детской художественной школы Нальчика. Среди них и Дана Аджиева. Она создала свое произведение по мотивам легенд народов Кавказа и в итоге заняла первое место. Церемонию закрытия конкурса этого года провели Москве. Участники из Кабардино-Балкарии присоединились онлайн. По итогам фестиваля организаторы планируют издать книгу с лучшими рисунками.