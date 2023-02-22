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В преддверии Дня защитника Отечества в военкомате КБР чествовали участников СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в военкомате КБР чествовали участников СВО

22.02.2023 | 19:10
В зале военного комиссариата – сотрудники ведомства, добровольцы, вернувшиеся домой из зоны специальной военной операции. Обращаясь к собравшимся, военком республики Дмитрий Пахомов отметил, что сегодня жители Кабардино-Балкарии с честью выполняют свой ратный долг, доблестно защищают Отечество, как 80 с лишним лет назад это делали их деды и прадеды. Указом Президента России за отвагу и самоотверженность ордена Мужества удостоен младший лейтенант Алан Хавпачев. Вручить награду удалось только сейчас, по возвращении героя из госпиталя. Аслану Хавпачеву также вручили медаль “Участнику специальной военной операции”. Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени награжден доброволец Дмитрий Лукин. Ведомственные награды вручили сотрудникам военкомата, тем, кто непосредственно занимался организацией и сопровождением мобилизационной кампании. Встречу завершил праздничный концерт, организованный при содействии регионального отделения “Боевого братства”. Участников торжеств радовали своим выступлением воспитанники кадетского музыкального корпуса СКГИИ и танцоры детского творческого коллектива “Эдельвейс”.   https://t.me/vestikbr
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