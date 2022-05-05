В преддверии Дня Победы в КБР стартовал автопробег «Подвигу дедов и отцов - достойны»

Машины украшены флагами России и Кабардино-Балкарии, патриотической символикой. Участники готовятся к автопробегу в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Не первый год его проводит республиканское отделение ДОСААФ России. Дан старт, и участники отправились по маршрутам. В этом году пробег пройдет в течение нескольких дней и в разных направлениях… Запоминающейся стала одна из встреч – с жителями Ново-Ивановского. Здесь вспоминали историю, говорили о современности. У памятника погибшим в Великую Отечественную защитникам Родины воспитанники детского сада и школьники читали патриотические стихи и держали в руках портреты своих героических предков. Маршруты автопробега проложены также через Урванский, Терский, Лескенский и Прохладненский районы. Сойдутся они у Эльхотовских ворот, где обычно встречаются участники патриотических акций из нашей республики и Северной Осетии.