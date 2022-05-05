home
Главная
>
Новости
>
В преддверии Дня Победы в КБР стартовал автопробег «Подвигу дедов и отцов - достойны»

В преддверии Дня Победы в КБР стартовал автопробег «Подвигу дедов и отцов - достойны»

05.05.2022 | 15:37
Машины украшены флагами России и Кабардино-Балкарии, патриотической символикой. Участники готовятся к автопробегу в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Не первый год его проводит республиканское отделение ДОСААФ России. Дан старт, и участники отправились по маршрутам. В этом году пробег пройдет в течение нескольких дней и в разных направлениях… Запоминающейся стала одна из встреч – с жителями Ново-Ивановского. Здесь вспоминали историю, говорили о современности. У памятника погибшим в Великую Отечественную защитникам Родины воспитанники детского сада и школьники читали патриотические стихи и держали в руках портреты своих героических предков. Маршруты автопробега проложены также через Урванский, Терский, Лескенский и Прохладненский районы. Сойдутся они у Эльхотовских ворот, где обычно встречаются участники патриотических акций из нашей республики и Северной Осетии.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных