В преддверии Дня Героев Отечества Казбек Коков вручил государственные награды бойцам из Кабардино-Балкарии

В преддверии Дня Героев Отечества Глава КБР Казбек Коков вручил высокие государственные награды бойцам из Кабардино-Балкарской Республики, отличившимся в ходе специальной военной операции. В своем обращении к военнослужащим и их близким Казбек Коков сказал: «Этот праздник знаменует подвиги представителей многих поколений нашего народа, всех, кто внёс огромный вклад в защиту и развитие страны, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества всегда проявляли исключительную отвагу. Благодаря этому наш народ победил в самой страшной и кровопролитной в истории человечества Великой Отечественной войне. Мы преклоняем головы перед Героями Советского Союза и Российской Федерации, кавалерами орденов Славы, перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя своей жизни, защищал Отчизну. И, конечно же, мы гордимся именами тех, кто за свои выдающиеся достижения был удостоен звания Героя Социалистического труда и Героя Труда Российской Федерации. Очень важно, что нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает традиции своих дедов и прадедов. Свидетельством этому – мужество и героизм наших ребят, которые с честью выполняют свой ратный долг в ходе специальной военной операции. Поздравляю наших доблестных воинов с наградами Родины, желаю им крепкого здоровья, твердости духа, благополучия и всего самого доброго. Искренние слова благодарности матерям и отцам сынов, которые сегодня с честью выполняют воинский долг перед своей Родиной». Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Орденом Мужества награждены добровольцы Руслан Баянов, Тимур Кишев, Амета Цагов, Медалью «За отвагу» - Рамазан Бахов, Медалью Жукова — Имран Кармов, Медалью «За воинскую доблесть» - Астемир Ахметов. Приказом Министерства обороны Российской Федерации Медали «За воинскую доблесть» удостоены Астемир Гогуноков и Аким Тишков. В церемонии награждения приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, Главный федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев, первый заместитель Председателя Правительства КБР Сергей Говоров, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, Секретарь Совета по экономической и общественной безопасности КБР Казбек Татуев, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по КБР Сергей Васильев, министр внутренних дел по КБР Василий Павлов, прокурор КБР Николай Хабаров, начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по КБР Петр Громушкин, военный комиссар КБР Дмитрий Пахомов, глава местной администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, глава местной администрации Урванского муниципального района Валерий Ажиев, глава местной администрации г.о. Прохладный Вячеслав Архангельский.