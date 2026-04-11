В преддверии 65‑летия Дня космонавтики ВГТРК проводит телемарафон «Русский Космос»

В преддверии 65‑летия Дня космонавтики ВГТРК проводит телемарафон «Русский Космос»

11.04.2026 | 10:40
Уже завтра весь мир будет отмечать День космонавтики. В этом году с момента первого полета человека в космос исполняется 65 лет. В честь этой даты сегодня всероссийская государственная телерадиокомпания проводит шестнадцатичасовой телемарафон «Русский Космос». В эстафете участвует и ГТРК «Кабардино-Балкария». Мои коллеги подготовили для жителей страны специальный выпуск о выдающихся уроженцах республики, которые внесли вклад в развитие космической отрасли. Журналисты расскажут и о том, как наследие ученых продолжает жить сегодня. Всероссийский телемарафон стартовал в восемь часов утра. Трансляция идет на онлайн-платформе «Смотрим», а также в эфире круглосуточных региональных телеканалов ВГТРК. Включение из Кабардино-Балкарии планируется в 15:57. Будет интересно.   https://t.me/vestikbr
