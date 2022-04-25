В православных храмах Кабардино-Балкарии прошли пасхальные богослужения

Праздник воскресения Христова в Кабардино-Балкарии отмечают в 20 приходах, которые объединяют около 200 тысяч верующих. На торжества собрались и в храме преподобного Симеона Столпника в Нальчике. Поздравление от имени Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова зачитал министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов. Прозвучали и напутствия в адрес верующих. Особый религиозный обряд – освящение пасхальных яиц и куличей. Угощать ими окружающих – добрая традиция. Пасхальные праздники продлятся сорок дней. А накануне в Кабардино-Балкарию привезли благодатный огонь, зажженный в Иерусалиме. Он олицетворяет благую весть о воскресении Христа.