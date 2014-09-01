В Правительстве КБР обсудили вопросы выплат пострадавшим от урагана в Эльбрусском районе





Структурные изменения в министерстве земельных и имущественных отношений республики сегодня утвердили на очередном заседании правительства КБР. Теперь за участки, отведенные для выгона скота и сенокоса, будет отвечать специальное подразделение. Также определено ведомство, которое будет распределять федеральные субсидии, выделенные республике на поддержку аграриев: этим займется Минсельхоз. Утверждены документы, касающиеся оплаты труда тренеров спортивных организаций. Еще несколько вопросов — о выплатах материальной помощи жителям республики, в том числе тем, кто пострадал от урагана в Эльбрусском районе. Рассмотрели и вопрос о проведении республиканского субботника в поддержку детства. Собранные деньги пойдут на единовременную помощь семьям с детьми, которые первого сентября пойдут в школу. Перечень нуждающихся подготовит Минсоцтруда, родители или опекуны получат по 2 тысячи рублей.