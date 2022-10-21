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В Правительстве КБР обсудили проект республиканского бюджета на 2023-й год

В Правительстве КБР обсудили проект республиканского бюджета на 2023-й год

21.10.2022 | 16:03
Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарии разработали на 2023-й и плановый период 24-25-го годов. Документ составляли, опираясь на результаты работы в прошлом году и ожидаемые показатели в нынешнем. На рассмотрение кабинета министров представили два варианта. Ожидается, что в 23-м году внутренний региональный продукт составит 306 млрд рублей. Это на 26 с половиной процентов больше, чем в текущем. Рост в основном – за счет увеличения объемов производства в промышленности и строительстве и оборота розничной торговли. Кабинет министров рассмотрел и проект бюджета республики на ближайшие три года. В следующем году в республике продолжат реализацию национальных проектов, государственных и региональных программ. В частности, запланировано поступление средства на строительство очистных сооружений в Тырныаузе, возведение девяти амбулаторий и фельдшерских пунктов, участковой больницы в селе Эльбрус. Цифры не окончательные и еще будут скорректированы. На заседании правительства приняли также базовые параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 23-25-й годы. В ближайшее время документы направят на утверждение в парламент.   https://t.me/vestikbr
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