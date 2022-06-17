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В Правительстве КБР обсудили порядок предоставления социальных выплат на строительство жилья в селах

В Правительстве КБР обсудили порядок предоставления социальных выплат на строительство жилья в селах

17.06.2022 | 16:08
Порядок предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в селах – этот вопрос на заседании правительства рассмотрели одним из первых. Сейчас госуслугу предоставляют в МФЦ по принципу “одного окна”. Региональный Минсельхоз предложил изменить процедуру. Проект постановления кабинет министров одобрил. Также решено направить больше миллиона рублей на завершение строительства пожарного депо в Ново-Хамидие и реконструкцию пожарной части в Заюково. Изменения внесли и в региональную программу “Земский доктор” – расширили возможности для тех, кто уже отработал пять лет по контракту в сельской местности. В этому году по программе “Земский доктор” в небольшие населенные пункты намерены трудоустроить 28 медработников. Кабинет министров одобрил проект соглашения о сотрудничестве между правительством Кабардино-Балкарии и Российским научным фондом. Согласно документу, в следующем году на фундаментальные исследования, научно-технические программы и проекты из республиканского бюджета направят три миллиона рублей. Столько же должен будет выделить Российский научный фонд.  
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