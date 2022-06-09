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В Правительстве КБР обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

В Правительстве КБР обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

09.06.2022 | 16:18
Встречу с бизнесменами провела Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарии совместно с министерством экономического развития республики. Руководитель ведомства Борис Рахаев отметил, что Кабардино-Балкария участвует в пяти программах профильного нацпроекта. В этом году власти республики направят около 140 миллионов рублей на поддержку предпринимательства. В ходе дискуссии обсудили, какую финансовую поддержку могут получить бизнесмены; как взять кредит под поручительство, если не хватает залога; как найти поставщиков и новые рынки сбыта. Виталий Машков рассказал, что также среди мер поддержки – антикризисные программы, зонтичный механизм поручительств, льготное кредитование технологических компаний, создание так называемого “фермерского островка”, витрина закупок малого объема. Предприниматели получили возможность адресовать гостю вопросы и рассказать о задачах, которые приходится решать при ведении бизнеса. Заданные вопросы были разобраны прямо на месте. Один из главных выводов, сделанных в этот день: открытый и конструктивный диалог с представителями бизнеса необходим для эффективного развития экономики в регионах России.  
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