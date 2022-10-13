В Правительстве КБР обсудили динамику налоговых поступлений в бюджет республики

Основной вопрос повестки дня - динамика налоговых поступлений в бюджет республики. Первый вице-премьер Муаед Кунижев отметил, что за счет арендной платы за землю, торговли, сельского хозяйства и строительного бизнеса резерв должен пополняться постоянно. Были даны рекомендации главам местных администраций, как этого добиться.
Об итогах исполнения консолидированного бюджета республики по налоговым и неналоговым доходам за девять месяцев сообщила министр финансов Елена Лисун. Поступления составили 15 млрд рублей при плане – больше 19 млрд. Исполнение бюджета – около 80 процентов.
Затронут также вопрос сбора налоговых отчислений с физлиц, которые перевели свой бизнес в другие регионы, но продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность в Кабардино-Балкарии.
Участники заседания обсудили меры, направленные на улучшение собираемости налогов, в том числе в текстильной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
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