В Правительстве КБР разработали план по преодолению экономических последствий пандемии

В правительстве Кабардино-Балкарии подготовили план по преодолению экономических последствий от распространения коронавируса. Документ включает в себя как федеральные, так и региональные меры поддержки граждан и представителей бизнеса. План разработан по поручению Главы республики.

В бюджете региона на эти цели предусмотрен резерв в размере свыше 440 миллионов рублей. Утвержден список системообразующих организаций республики. Их финансово-экономическое состояние отслеживают еженедельно. Также составлен перечень отраслей экономики, которые пострадали больше всего. На помощь предприятиям из этих отраслей выделили сто миллионов рублей. Деньги направят на компенсацию процентных ставок по ранее полученным кредитам и для поддержки занятости.

Приостановлены все проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В республиканском Центре поддержки малого и среднего бизнеса организовали горячую линию, где позвонившим оказывают возможное содействие.

План по преодолению экономических последствий от коронавируса будет скорректирован, когда примут новые меры господдержки.