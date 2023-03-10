В поселке Звездный открыли первичное отделение “Движения первых”

Музыканты воинской части Росгвардии, дислоцированной в Звездном, исполнили государственные гимны страны и республики. Именно так в первой поселковой школе началась церемония открытия первички «Движение первых».
Российское движение детей и молодежи учредили летом прошлого года. В декабре в Москве собрали первый съезд. Теперь по стране открывают отделения.
Документ об открытии отделения «Движения первых» инициативной группе ребят передал почетный гость – вице-спикер парламента республики Салим Жанатаев. Вступить в ряды участников может любой школьник или студент в возрасте от шести до 17-ти лет. А родители и совершеннолетние активисты могут стать их наставниками.
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