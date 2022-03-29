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В поселке Звездный открыли новый ясельный блок для сорока малышей

В поселке Звездный открыли новый ясельный блок для сорока малышей

29.03.2022 | 16:55
Этот поселок – небольшой: в Звездном живут около трех тысяч человек, однако семей с маленькими детьми немало. А потому появление ясельных групп здесь встретили на ура, ведь раньше их попросту не было. Ясельный блок пристроили к уже действующему детскому саду. Помог в этом национальный проект «Демография». Здание располагает игровыми комнатами и спальнями. Есть спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. Новое учреждение рассчитано на 40 малышей. В целом по Чегемскому району ощутим прирост ясельных и дошкольных мест, сообщили в администрации муниципалитета. Торжественная церемония открытия, и затем участники проходят в новое здание. Там организовали ознакомительную экскурсию, а юные жители Звездного в честь знаменательного события подготовили концертную программу.
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