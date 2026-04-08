Развитию инфраструктуры в сфере образования повышенное внимание уделяют и в наиболее отдаленных городах и селах республики. В поселке Эльбрус восстанавливают один из самых высокогорных детских садов. Уже позади демонтаж и ремонт кровли. Совсем скоро в обновленных игровых зонах зазвучат голоса детей.
Детский сад в поселке Эльбрус построили в 80-х. Почти за полвека – это первый капитальный ремонт здания. К реконструкции приступили в конце прошлого года. Обновляют пространство на за счет средств местного бюджета. Приэльбрусье активно развивается, говорят в муниципалитете, сюда приезжают работать целыми семьями. Потому спрос на дошкольные места довольно высокий.
Но само здание оставляло желать лучшего: коммуникации и электропроводка требовали обновления. Из-за сильных ветров прохудилась кровля. Ее уже заменили, сделали шатровой. Установили и так называемые слуховые окна – для естественного проветривания и освещения чердачных помещений. Сейчас работают внутри объекта.
Впереди замена коммуникаций, отделочные и малярные работы. Особое внимание уделят безопасности. Полностью преобразится и пищеблок. Его расширят и оснастят по новым стандартам: современными холодильниками и духовыми шкафами.
В здании обновят спальные блоки, заменят игровые зоны. Благоустроят и территорию: установят новые бордюры и заасфальтируют дорожки. Чтобы малышам было удобно и комфортно. Посещать детский сад одновременно могут посещать до 200 человек. Сдать в эксплуатацию объект планируют к середине августа.
https://t.me/vestikbr