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В поселке Эльбрус строят участковую больницу на 70 коек

В поселке Эльбрус строят участковую больницу на 70 коек

11.07.2022 | 16:38
Обеспечить медицинской помощью жителей и гостей курорта…. В поселке Эльбрус строят участковую больницу на 70 коек. Работы идут в рамках региональной программы “Модернизация первичного звена здравоохранения”. Новое лечебное учреждение поможет значительно снизить нагрузку на действующее, которое обслуживает несколько сел и туристическую зону в Приэльбрусье. В летний период – как центр по борьбе с аллергией, во время горнолыжного сезона – как травматологическое отделение. Такую роль отводят новой участковой больнице, которую в мае начали строить в селе Эльбрус. Ожидается, что она поможет значительно снизить нагрузку на действующее лечебное учреждение, которое, к слову, появилось здесь еще до Великой Отечественной. Сейчас местные медики обслуживают жителей Эльбруса, Нейтрино, Тегенекли, Байдаево, Терскола, а также поляны Чегет и Азау. Строительство идет по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость работ оценили в 50 миллионов рублей. Новая больница устанет структурным подразделением ЦРБ Эльбрусского района. Когда она заработает, имеющиеся кадровые, финансовые и материально-технические ресурсы будут использованы более эффективно, не сомневаются врачи. Предполагается построить больницу площадью более 500 квадратных метров на 70 коек, которая будет полностью оснащена современным оборудованием. Штатная численность сотрудников – 20 человек. Проект еще в разработке, потому итоговые показатели могут измениться. Завершить создание нового лечебного учреждения в популярном у туристов месте отдыха планируют к концу следующего года.   https://t.me/vestikbr
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