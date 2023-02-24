В поселке Эльбрус построили новую амбулаторию

Уже завершена установка кровли и окон, идут внутренние работы. А еще здесь выделили земельный участок для строительства нового спорткомплекса. Работы начнутся с наступлением весны.
Яркая металлочерепица на кровле нового здания практически сразу бросается в глаза. Лечебный корпус строят рядом с действующей больницей в поселке Эльбрус.
Поток пациентов здесь довольно большой: именно сюда с различными травмами доставляют экстремалов: горнолыжников и сноубордистов. А начиная с весны и до самой осени – здесь поправляют свое здоровье аллергики.
А потому расширение площадей и спектра услуг в медучреждении было крайней необходимостью. В программу модернизации первичного звена здравоохранения объект включили по поручению Главы КБР Казбека Кокова.
В новом медучреждении разместят кабинеты профильных врачей, процедурные и палаты дневного стационара. Строители уже закончили электропроводку, завершили отделку фасада – использовали для этого теплосберегающие и гидроизолирующие технологии, – сейчас проводят отопление. Амбулаторию должны сдать в эксплуатацию в этом году.
В 2023-м в Эльбрусе начнут возводить и спортивный комплекс. Посещать его будут, в том числе дети из соседних поселков Тегенекли, Терскол, Нейтрино и Байдаево. Как только наступит потепление, подрядчики возьмутся за работу.
Сейчас в Эльбрусе действуют секции бокса и греко-римской борьбы. Ходят в них около сотни ребят. Залы для занятий пока арендуют. Новый спорткомплекс должны построить до конца этого года.
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