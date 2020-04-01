В помощь бизнесу. В Центре поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарии работает «горячая линия».

Представители малого и среднего бизнеса могут получить в Центре поддержки предпринимательства исчерпывающую информацию об антикризисных мерах поддержки: деталях возобновления предпринимательской деятельности, возможностях получить банковский заем либо отсрочку по кредиту.

— Каждый поступивший вопрос рассматривается в индивидуальном порядке юристами и экономистами центра. После чего предпринимателю дается подробный, развернутый ответ. Кроме того центр «Мой бизнес» продолжает оказывать бесплатные консультации по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, а также принимает заявки на получение финансовой и нефинансовой поддержки, — пояснил директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР Залим Кайсинов.

Телефон «горячей линии»: 8-800-2220-51-07.

В Центре поддержки предпринимательства также сообщили, что все запланированные образовательные программы и семинары для представителей малого и среднего бизнеса пройдут в онлайн-режиме. Участие в выставках переносится на более поздний срок.