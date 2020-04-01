В помощь бизнесу. В Центре поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарии работает «горячая линия».

Представители малого и среднего бизнеса могут получить в Центре поддержки предпринимательства исчерпывающую информацию об антикризисных мерах поддержки: деталях возобновления предпринимательской деятельности, возможностях получить банковский заем либо отсрочку по кредиту.

— Каждый поступивший вопрос рассматривается в индивидуальном порядке юристами и экономистами центра. После чего предпринимателю дается подробный, развернутый ответ. Кроме того центр «Мой бизнес» продолжает оказывать бесплатные консультации по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, а также принимает заявки на получение финансовой и нефинансовой поддержки, — пояснил директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР Залим Кайсинов.

Телефон «горячей линии»: 8-800-2220-51-07.

В Центре поддержки предпринимательства также сообщили, что все запланированные образовательные программы и семинары для представителей малого и среднего бизнеса пройдут в онлайн-режиме. Участие в выставках переносится на более поздний срок.

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— Коронавирусым теухуауэ Правительствэм и унэм брифинг щек1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.14

— Коронавирус бла байламлы бир бир къауум организацияланы ишлерине чек салыннганды.

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— Салоны красоты и магазины автозапчастей прекращают работу в КБР с сегодняшнего дня.

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