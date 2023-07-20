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В полях КБР созрела голубика нового урожая

В полях КБР созрела голубика нового урожая

20.07.2023 | 10:40
Эта северная ягода занимает в республике 170 гектаров. Основные посадки находятся в Терском, Урванском и в Чегемском районах. Голубику выращивают не только в сельхозорганизациях и на фермах, но и в личных подсобных хозяйствах. В Кабардино-Балкарии ягода прижилась: климатические условия республики для нее подходят. Однако культура требует особо заботливого отношения. В одном из хозяйств Чегемского района в сезон за посадками голубики ухаживают до ста человек. Возделывают здесь четыре сорта. Голубика начинает созревать в июле, однако процесс идет неравномерно, а потому продолжается порой до осени. Взрослый куст может дать за сезон до восьми килограммов ягод, которые в нашем регионе уже перестали быть экзотическими.   https://t.me/vestikbr
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