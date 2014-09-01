В поликлиники КБР поступило современное диагностическое оборудование





В поликлинические учреждения здравоохранения КБР поступило современное диагностическое оборудование на суму около 47 миллионов рублей. Аппараты закуплены Минздравом республики в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, что по плану обновления материально-технической базы данной сферы в Кабардино-Балкарии свыше 500 миллионов рублей выделены на переоснащение «первички». Современные эндоскопические системы высокого разрешения получили нальчикские поликлиники №1 и №2, а также первая детская и поликлиническое отделение РДКБ. Аппараты позволяют исследовать желудочно-кишечный тракт и на ранних стадиях выявлять различные патологии. Оборудование оснащено тонкими эндоскопами, чтобы максимально облегчить саму процедуру. Это оборудование — нового поколения. Среди функций – многократное увеличение изображения, фотосъемка и видеозапись. Аппараты могут быть интегрированы в единое информационное пространство, и в результате врачи из других медучреждений в режиме онлайн получат доступ к результатам исследований. Также в комплекте – автоматизированные машины для мойки и дезинфекции эндоскопов после процедур, проведенных пациенту. В Минздраве отмечают: современным эндоскопическим оборудованием в ближайшей перспективе оснастят все поликлиники республики.