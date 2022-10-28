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В поликлиниках и амбулаториях Кабардино-Балкарии активно используют назальную вакцину от ковида

В поликлиниках и амбулаториях Кабардино-Балкарии активно используют назальную вакцину от ковида

28.10.2022 | 16:10
В первой поликлинике Нальчика – студентка медицинского факультета Инна Тотрокова. Поняла, что ей необходима повторная вакцинация от ковида. Первый раз все процедуры прошла в 2020-м. После этого заражений не было. Теперь решила испытать новый способ введения вакцины – через нос. Препарат стал доступен здесь в октябре. Вводят его через полость носа с помощью распылителя. Используют как для первичной вакцинации, так и для повторной. В обоих случаях процедуру проводят традиционно – в два этапа – с интервалом в 21 день. Через нос вводят вакцину “Спутник V”. У пациентов такой способ приобретает все большую популярность. В день в первую поликлинику Нальчика за защитой от коронавируса обращаются около 90 жителей.   https://t.me/vestikbr
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