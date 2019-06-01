В поисках переднеазиатского леопарда… В Кабардино-Балкарии стартовал совместный проект Нальчикского государственного опытного охотхозяйства и Института экологии горных территорий РАН — 2019.06.10





Специалисты изучают возможность возвращения диких кошек в естественную среду, где они обитали раньше. В прошлом году в Северной Осетии на волю выпустили двух леопардов. Спутниковые сигналы показали, что один из них уже дважды заходил на территорию Кабардино-Балкарии. Потому со разработчиками программы на Северном Кавказе – российским фондом дикой природы – было принято решение установить у нас в республике фото ловушки. Учитывались характер животного и места, где оно предпочитает передвигаться.

В целом на территории республики будет установлено 40 фото ловушек. Проверять и анализировать информацию Институт и столичное Охотхозяйство будут каждые полтора-два месяца. Говорят, полученные данные помогут в целом оценить разнообразие фауны.