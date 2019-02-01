В поисках должников… Представители республиканского управления Федеральной налоговой службы совместно с судебными приставами провели в Нальчике рейд среди должников по налогу на имущество физических лиц — 2019.02.18





У большинства тех, к кому в этот раз суд приставы пришли домой, заложенность по имущественным налогам превышает 15-20 тысяч. Но зачастую оказывается, что хозяин машины или жилища по указанному адресу не проживает. Если собственник по указанному адресу не проживает, на его поиски налоговые органы привлекают правоохранителей. После блокируются банковские карты, устанавливается запрет на регистрацию авто или недвижимости, ограничивается выезд за границу. К слову, срок оплаты налога на имущество закончился 1-го декабря прошлого года. По данным республиканского УФНС, сейчас в республике около 12-ти тысяч должников по налогу на имущество физических лиц.