В поддержку агропромышленного комплекса. Министерством сельского хозяйства России и Правительством КБР одобрен проект соглашения о предоставлении Кабардино-Балкарии в этом году очередного межбюджетного трансферта. Документ опубликован на портале Кабмина республики — 2019.08.07

Средства предназначены для софинансирования расходных обязательств по возмещению части затрат на модернизацию объектов АПК, а также на создание молочной фермы в Терском районе. В 2019 году из федеральной казны на эти цели направят около семи миллионов рублей. Республика затратит на реализацию проекта столько же. Напомню, что правительство КБР подписало с Минсельхозом России 11 соглашений о предоставлении региону субсидий. Общая сумма обозначенных трансфертов- около двух миллиардов рублей.