В почтовое обращение поступила марка "Эльбрус"

В Москве в Координационном центре Правительства России состоялась церемонии памятного гашения художественных почтовых марок, посвященных курортам «Эльбрус» и «Архыз». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, Глава КБР Казбек Коков, Глава КЧР Рашид Темрезов, генеральный директор акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» Андрей Юмшанов. После процедуры гашения конверты первого дня с новыми марками были помещены в памятные рамки и переданы на хранение. Первые почтовые марки уникальной серии, посвященной курортам Северного Кавказа, уже поступили в почтовое обращение. На почтовой марке «Эльбрус» изображены группа восходителей, покоряющих высочайшую вершину Европы, и высокогорный отель. На почтовой марке «Архыз» - прекрасный вид курорта и фигура сноубордиста. Общий тираж марок — более ста тысяч экземпляров. На мероприятии было отмечено, что почтовые марки являются государственным знаком почтовой оплаты и «визитной карточкой» страны, а выпуск новой марки — это всегда событие. В этом году оно приурочено к открытию зимнего горнолыжного сезона 2022-2023 на курортах Северного Кавказа. Марки можно приобрести в отделениях почтовой связи для коллекции или отправки корреспонденции. «Курорт «Эльбрус» сегодня — это один из главных центров страны для проведения всероссийских и международных соревнований по зимним видам спорта. В этом году горнолыжный сезон на Эльбрусе начался уже в ноябре и продлится до лета. «Архыз» принял первых гостей зимой 2013 года, но уже также входит в число наиболее востребованных горнолыжных курортов. Их развитию Правительство России уделяет большое внимание, потому что для внутреннего туризма горнолыжные курорты имеют важное значение. Интерес к ним возрастает с каждым годом. Инициатива Правительства выпустить серию марок направлена, в первую очередь, на популяризацию данных туристических направлений», — прокомментировал Казбек Коков.