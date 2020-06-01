В первый класс по новым правилам

В Минпросвещения Кабардино-Балкарии разъяснили новый порядок приема детей на обучение по программам начального, основного и среднего общего образования. Регламентирует его проект приказа, подготовленный министерством просвещения России и размещенный на портале правовой информации для общественного обсуждения. В документе есть нововведения, которые вступят в силу после подписания приказа. В частности, закрепляется уже действующая норма – преимущественный прием братьев и сестер в одну образовательную организацию.

«Предполагается предоставить преимущественное право приема в школу в первый класс и по образовательным программам основного общего, среднего общего образования для детей, которые проживают в одной семье, имеют общее место жительства, братья и сестры которых обучаются в одной школе. То есть таким детям предоставляется право преимущественного приема в ту школу, в которой обучаются их родные братья и сестры. Срок зачисления в школу, в первый класс для таких категорий детей, не позднее 1 февраля текущего учебного года» — уточнил начальник отдела министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Алим Мальбахов.

Также в проекте приказа приведен обновленный перечень документов, которые должны подготовить родители, и сроки начала приема детей в образовательные учреждения. После необходимых процедур новый порядок вступит в силу и будет действовать уже с нового учебного года. При этом правом записать ребенка в школу, где учатся его брат или сестра, родители могут воспользоваться уже сейчас.