В первый день октября в стране ежегодно начинают осенний призыв в армию — 2019.10.01





В Кабардино-Балкарии утвержден состав соответствующих комиссий, а также перечень медицинских учреждений, где будут обследовать и лечить – при необходимости – будущих солдат. Этой осенью на военную службу призывают юношей 92-го-2001-го годов рождения, а также молодых людей, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе. На всем пути следования к местам службы новобранцы будут обеспечены питанием. Если ехать больше трех суток, покормят в вагонах-ресторанах. В целом в армию должны отправиться больше 130-ти тысяч молодых россиян. Завершится нынешний призыв в конце декабря.