В первом полугодии выручка малых предприятий КБР составила 17,5 млрд рублей

В первом полугодии выручка малых предприятий республики составила 17 с половиной миллиардов рублей. Это на треть больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила Служба статистики. В январе-июне в регионе работали триста малых предприятий. В них были задействованы восемь тысяч человек. Большая часть трудилась в сельском хозяйстве, в сфере строительства и торговле. Предприятия не только тратили прибыль на текущие нужды, но и инвестировали в производство. Наиболее активными в этом были работники АПК, торговли и медицины.