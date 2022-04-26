В первой горбольнице Нальчика заработало отделение реабилитации для людей, перенесших ковид

Отделение реабилитации городской клинической больницы №1 г. Нальчика возобновило свою работу после перехода медучреждения к плановой работе. сообщает пресс-служба Минзрава КБР. Реабилитация проводится для людей, перенесших ковид, а также с поражением центральной нервной системы. В настоящее время в отделении проходят лечение пациенты с последствиями перенесенных нейрохирургических операций, короновирусной инфекции, черепно-мозговой травмы и инсульта. Решение о госпитализации принимается исходя из тяжести состояния пациента. Если имеются показания, участковый врач-терапевт выдает больному направление с выпиской из амбулаторной карты о наличии патологий и результаты лабораторных анализов, в том числе ПЦР на ковид. Мультидисциплинарная бригада проводит работу с каждым пациентом индивидуально. В нее входят врач физической реабилитационной медицины, логопед-афазиолог, клинический психолог, иглорефлексотерапевт, терапевт и инструктор-методист по ЛФК. В программу включены лечебная физкультура, занятия на дыхательных тренажерах, массаж, несколько видов физиотерапии и базовая медикаментозная терапия. С постковидными больными применяются практически те же методы лечения, плюс дыхательная гимнастика по Стрельниковой, занятия на велоэргометре, гипербарическая ассигнация – метод насыщения кислородом, и беседа с психологом. Пациенты отмечают положительную динамику в лечении и чувствуют себя после процедур гораздо лучше. Отделение возобновило работу 15 марта этого года. За полтора месяца, реабилитацию прошли 42 человека, 22 из которых – пациенты, перенесшие ковид.