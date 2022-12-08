Успеть нужно до конца года… В первой гимназии Нальчика завершается капитальный ремонт – первый за шесть с лишним десятилетий работы.
К восстановлению приступили в апреле. Уже позади самые сложные работы, в том числе с коммуникациями. До ремонта проблемным вопросом было отопление. Решили его радикально: в помещениях тепло, несмотря на мороз за окном. Стены окрасили в светлые тона, из-за чего кабинеты стали выглядеть просторнее.
В первой гимназии обучаются больше 700 детей. Сейчас они получают знания в 23-й школе, но уже совсем скоро вернутся в родные стены. Раскрыть двери после капитального ремонта гимназия должна в последние дни уходящего года.
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