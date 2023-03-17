В Перинатальном центре могут выявить маркеры пяти врожденных болезней

Больше 1700 исследований в рамках расширенного неонатального скрининга провели в Кабардино-Балкарии с начала этого года. У новорожденных в первые пять дней жизни берут кровь на анализ, чтобы выяснить, есть ли сложные генетические заболевания.
Такие исследования делали и раньше, но с этого года программу в России расширили. Бесплатное тестирование доступно и жителям Кабардино-Балкарии. В лаборатории Перинатального центра сегодня могут выявить маркеры пяти врожденных болезней. Остальные анализы отправляют в Краснодар в генетическую лабораторию краевой больницы.
Все дети, у которых скрининг помог определить склонность к болезням, находятся под наблюдением и получают терапию…
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