В Перинатальном центре КБР провели курсы по безопасности для будущих мам

Будущим мамам предложили участие в тренингах… Занятия проводят автоинспекторы, медики и специалисты противопожарно-спасательной службы.
Экспресс-курс организовали в Перинатальном центре Кабардино-Балкарии. С помощью манекенов специалисты продемонстрировали приемы сердечно-лёгочной реанимации, рассказали, как остановить кровотечение и что делать, если в дыхательные пути ребенка попал инородный предмет.
Также будущим мамам сообщили о требованиях, которые действуют в стране относительно перевозки детей в авто. Следует использовать специально удерживающее устройство, которое должно быть сертифицировано и подходить по весу и росту.
Добавим, что саму профилактическую акцию назвали звучно – “Ребенок – главный пассажир”.
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