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В перинатальном центре Кабардино-Балкарии состоялся День открытых дверей

В перинатальном центре Кабардино-Балкарии состоялся День открытых дверей

30.08.2022 | 22:30
День открытых дверей по вопросам материнства и детства начали необычно: перед посетителями Перинатального центра выступил ансамбль “Шагди”. А пригласили сюда будущих мам, а также представителей различных ведомств, готовых вести дискуссию о самом, пожалуй, счастливом событии в жизни женщины. А также о том, как со временем меняются взгляды на отцовство и материнство. Ведущие специалисты центра рассказали, как правильно подготовиться к такому важному этапу, как рождение новой жизни. Анализы покажут, нуждаются ли будущие родители в лечении, ведь от их здоровья зависит весь жизненный путь ребенка. А еще от того, насколько комфортно будет новорожденному в абсолютно новой для него среде. Участникам Дня открытых дверей сообщили, какие программы поддержки материнства и детства работают в нашей стране. В заключении юные жители республики вручили гостям подарки, которые сделали сами.   https://t.me/vestikbr
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