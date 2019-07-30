В Перинатальном центре республики, благодаря процедуре ЭКО, родились первые пять малышей. — 2019.07.30

Последний из них появился на свет 25-го июля – во всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий. Это- первые итоги за год работы отделения ЭКО. Искусственное оплодотворение стало спасением для многих семей, которые мечтали, но не могли иметь детей. Уже проведено 175 процедур. В 33-х процентах случаев наступила беременность. Это- высокий и качественный показатель, говорит заведующая отделением.

Помощь оказывают абсолютно бесплатно по полису ОМС. Сейчас в Центре планирования семьи и репродукции с диагнозом бесплодие наблюдаются 684 пары.