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В павильоне сквера 100-летия Кабардино-Балкарии открылась биеннале современного искусства Кавказа

В павильоне сквера 100-летия Кабардино-Балкарии открылась биеннале современного искусства Кавказа

23.01.2023 | 16:15
Выставка резидентов Международной биеннале современного искусства Кавказа проходит в Нальчике уже во второй раз. В экспозицию вошли произведения около 40 художников, работающих в разных направлениях – от живописи и скульптуры до фотографии и стрит-арта. Этот проект под очень интересным и многообещающим названием “Спустившиеся с гор” поможет отчасти налаживанию культурного диалога Кавказа с остальным миром, надеются организаторы выставки, которая уже стала важным этапом в рождении современного искусства Кавказа. Современное искусство кавказских регионов самобытно и многогранно, а авторы талантливы. По словам организаторов, биеннале вводит термин “кавказское изобразительное творчество’ в международный культурный контекст. На первой биеннале было заявлено около 150 работ, на вторую поступило уже больше 500. Художник из Дагестана Рустам Сахаватов представил картины с элементами абстрактного искусства и символизма. Среди посетителей выставки – как профессиональные художники, так и обычные жители. С большим интересом они наблюдают за тем, как авторы стараются привнести элементы традиционного кавказского быта в художественное пространство. Биеннале собрала художников из Северо-Кавказского и Южного округов, а также из других стран, в том числе Турции и Саудовской Аравии. Посетители смогут ознакомиться с альтернативным взглядом на культурный ландшафт Кавказа в течение месяца. Предполагается, что дальше выставку отвезут в Майкоп и Черкесск.   https://t.me/vestikbr
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