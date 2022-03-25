В Парламенте заслушан отчёт о результатах деятельности МВД по КБР за минувший год

На очередном пленарном заседании Парламента республики, состоявшемся под руководством председателя законодательного органа Татьяны Егоровой, заслушан ежегодный отчёт министра внутренних дел по КБР генерал-лейтенанта полиции Василия Павлова о результатах деятельности ведомства в 2021 году. Правильно выстроенное взаимодействие с органами власти республики, правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечило стабильность оперативной обстановки, позволило сохранить положительную тенденцию по оздоровлению криминогенной обстановки, не допустить совершения террористических и экстремистских актов, активизации «спящих ячеек» бандподполья, обеспечить безопасность во время общественно-политических и других массовых мероприятий. В центре постоянного внимания находились вопросы предупреждения криминализации подростковой среды. Личный состав ориентирован на пресечение деятельности лиц, негативно влияющих на несовершеннолетних, в том числе, посредством сети Интернет. Остаётся высоким качество расследования уголовных дел и раскрытия преступлений. Это касается и преступлений прошлых лет. Достигнута стопроцентная раскрываемость таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные нападения и грабежи, организация преступного сообщества, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Проведены мероприятия по выявлению, пресечению преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе суррогатной. Выявлено 27 преступлений, пресечена деятельность 16 подпольных цехов по производству фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято более 235 тысяч литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. На автомобильных дорогах задержано 257 перевозчиков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Реализованы меры по недопущению наркотизации населения и декриминализации сферы незаконного оборота наркотических средств. Установлено на треть больше фактов сбыта наркотических средств, в три раза – фактов организации и содержания наркопритонов. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами перекрыты каналы поступления в республику наркотических средств и сильнодействующих веществ. Продуктивная организация профилактических мероприятий позволила снизить количество преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, в числе которых умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, кражи, хулиганство. Сократилось число преступлений, совершённых с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В числе глобальных вызовов оставалась киберпреступность. Каждое четвёртое преступление, заметил В. Павлов, зарегистрированное на территории КБР, совершено с применением 1Т-технологий. Причина сложившиеся ситуации в низкой информированности и правовая неграмотность населения. Министерство ведёт активную работу по устранению указанных проблем. В текущем году уже есть результаты – число совершённых имущественных киберпреступлений снизилось на четверть. Поставлены и выполнены задачи по повышению эффективности борьбы и пресечению каналов незаконной миграции и легализации иностранных граждан. В отчётном периоде число зарегистрированных преступлений в сфере миграции увеличилось. При сохранении общего количества проверок на объектах строительства, торговли, в местах компактного проживания мигрантов выявлено больше лиц, допустивших различные правонарушения. В 2021 году удалось стабилизировать все три основных показателя аварийности на дорогах республики. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на 14%, число погибших – на 15%, раненных в них людей – на 18%. Остро стоит вопрос о незамедлительном принятии совместных профилактических мер в сфере семейно-бытовых отношений, которые включают в себя целый ряд проблемных вопросов, связанных со злоупотреблением алкогольными напитками, безработицей, детским насилием и т.д. Прозвучала информация о деятельности ведомства в сфере противодействия коррупции, предотвращения конфликтов на межнациональной почве, предоставления ведомственных государственных услуг, выявленных нарушениях в области охраны окружающей среды. Была обозначена проблема, касающаяся повышения уровня антитеррористической защищённости и пожарной безопасности участковых пунктов полиции, которая многие годы остаётся не решённой. – Все перечисленные мероприятия, а также открытая и прозрачная деятельность МВД на протяжении последних двух лет привели к закономерному результату – повышению уровня доверия граждан. Результаты изучения общественного мнения о деятельности полиции РФ в 2021 году, показали, что число респондентов, оценивших деятельность МВД по КБР как эффективную, возросло, как и число выразивших доверие к органам правопорядка, – подчеркнул министр. В ходе обсуждения депутаты задали докладчику ряд вопросов, касающихся выявления и изъятия контрафактной продукции, предотвращения фактов незаконного оборота оружия, составления сотрудниками МВД протоколов об административных правонарушениях, преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Как отметил министр, коэффициент криминальной поражённости сотрудников МВД по КБР ниже общероссийского. Речь зашла и о проблеме бродячих собак. По словам Василия Павлова, ведомство не раз направляло обращения в адрес Правительства о необходимости строительства в республике приюта для безнадзорных животных, и в текущем году из бюджета КБР на это выделяются средства. В ближайшее время планируется направить в Парламент предложение о внесении изменений в законодательство, которые обязали бы граждан чипировать и регистрировать собак после покупки. Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова обратила внимание на то, что в целом при положительной динамике снижения преступности среди несовершеннолетних на 31 процент, вызывает тревогу и озабоченность рост числа повторных преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии, поинтересовалась причинами такой ситуации и проводимой профилактической работой. В. Павлов рассказал о межведомственном взаимодействии субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. – Надо признаться, в этом направлении и мы, и подразделения комиссий по делам несовершеннолетних недорабатываем. Над этим, конечно, нужно работать. Акценты расставлены. Текущий год покажет, сможем ли мы такие факты больше не допустить, – отметил министр. Татьяна Егорова поблагодарила Василия Павлова за представленную информацию, пожелала успехов в работе.