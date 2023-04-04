В Парламенте сегодня состоялась встреча депутатов с воспитанниками интерната

Законодатели много лет шефствуют над этим образовательным учреждением, а потому с народными избранниками ребята общаются часто. На этот раз диалог назвали «Разговоры о важном» и провели его в рамках проекта «Государственный час». Пригласили старшеклассников и выпускников. И потому вполне закономерно, что говорили о том, с какой профессией связать судьбу.
Какую бы профессию вы не выбрали, главное – приносить пользу своей стране, подчеркнула Татьяна Егорова. Гостям также рассказали об истории парламентаризма и основных задачах законодательного собрания республики. Подробно остановились на работе Молодежной палаты при парламенте. В конце встречи все участники сфотографировались на память.
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