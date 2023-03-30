В Парламенте сегодня обсудили меры поддержки населения по оплате ЖКХ

Парламентарии, представители исполнительных органов власти, муниципальные депутаты и общественные активисты рассмотрели за круглым столом вопросы, связанные с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Сегодня в Кабардино-Балкарии для льготников действует 50-процентрная скидка при оплате услуг ЖКХ. В список получателей входят инвалиды, труженики тыла, чернобыльцы, ветераны труда. Помимо этого, субсидии предоставляют семьям с невысокими доходами, а также гражданам иных категорий.
В прошлом году Минтруд направил субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг почти 4300 семьям на общую сумму почти 83 миллиона рублей. Выплаты производят и в нынешнем году… На круглом столе говорили также о том, что процесс предоставления денежной помощи можно упростить за счет межведомственного информационного взаимодействия.
Не обошли стороной и актуальные вопросы получения самих услуг – формирования цен на них, взаимодействия граждан с поставщиками и управляющими компаниями. По итогам заседания выработаны рекомендации в адрес Минтруда, Госкомитета по тарифам и жилищному надзору и органов местного самоуправления.
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