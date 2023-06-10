В парламенте РФ рассматривают законопроект об обязательном трудовом воспитании

Коррективы намерены внести в федеральный закон «Об образовании».
Из предложения депутатов Госдумы следует, что у школьников должна появиться новая обязанность – помимо учебы заниматься общественно-полезным трудом. И это должно произвести нужный воспитательный эффект: уже в школе у человека сформируется чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат.
Вначале это будут простые бытовые навыки, такие как умение навести чистоту в классе. А после этот же ученик будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к работе тех, кто рядом, рассуждают законодатели.
Они также уверены: новый закон позволит усовершенствовать школьную программу по труду и разрешит привлекать учащегося к труду с его согласия либо с ведома родителя.
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