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В парламенте РФ рассматривают законопроект об обязательном трудовом воспитании

В парламенте РФ рассматривают законопроект об обязательном трудовом воспитании

10.06.2023 | 10:42
Коррективы намерены внести в федеральный закон «Об образовании». Из предложения депутатов Госдумы следует, что у школьников должна появиться новая обязанность – помимо учебы заниматься общественно-полезным трудом. И это должно произвести нужный воспитательный эффект: уже в школе у человека сформируется чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат. Вначале это будут простые бытовые навыки, такие как умение навести чистоту в классе. А после этот же ученик будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к работе тех, кто рядом, рассуждают законодатели. Они также уверены: новый закон позволит усовершенствовать школьную программу по труду и разрешит привлекать учащегося к труду с его согласия либо с ведома родителя.   https://t.me/vestikbr
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