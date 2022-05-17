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В парламенте открыли всероссийскую научную конференцию, приуроченную к столетию КБР

В парламенте открыли всероссийскую научную конференцию, приуроченную к столетию КБР

17.05.2022 | 17:45
Становление и развитие республики за сто лет… Этой теме посвятили выставку, которую в стенах парламента организовал Институт гуманитарных исследований. Сама же научная конференция «Кабардино-Балкария – республика в составе Российской Федерации» собрала участников из разных регионов. Спикер Татьяна Егорова говорила о высокой значимости изучения векового исторического опыта. Гостей приветствовал и руководитель администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков. Участники конференции уверены: полученная информация поможет в сохранении ценностей и нравственных установок, характерных для народов Кавказа. После торжественного открытия научный форум продолжил работу в нескольких секциях на базе Института гуманитарных исследований.
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