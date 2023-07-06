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В парламенте наградили жителей КБР за высокие результаты в различных сферах жизни

В парламенте наградили жителей КБР за высокие результаты в различных сферах жизни

06.07.2023 | 15:25
Среди них – специалисты органов муниципальной власти, работники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной сферы и спорта, журналисты и общественники – всего около 50 человек. Председатель парламента КБР Татьяна Егорова отметила, что чествование представителей разных сфер стало доброй традицией. Награды вручают самым талантливым и достойным – тем, кто определяет будущее республики, подчеркнула спикер. Особые слова благодарности Татьяна Егорова адресовала волонтерам, которые являются передовым отрядом в решении социально-экономических задач республики. Добровольцев в Кабардино-Балкарии – около 30 тысяч. Спикер еще раз поблагодарила всех отмеченных парламентскими наградами за труд. Татьяна Егорова выразила надежду, что сегодняшнее событие вдохновит их на новые свершения. После церемонии все участники решили сфотографироваться на память.   https://t.me/vestikbr
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