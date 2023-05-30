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В Парламенте КБР заслушали отчет Правительства за 2022 год

В Парламенте КБР заслушали отчет Правительства за 2022 год

30.05.2023 | 15:32
Устояли перед всеми вызовами и стали мобильнее в обеспечении социально-экономической стабильности, подчеркнул в своем выступлении премьер-министр Алий Мусуков. Возложенные на республику задачи, связанные с СВО и помощью новым российским регионам, в отчетный период выполнили успешно. В этом году предстоит построить амбулаторию в Михайловке, провести капремонт водопроводных линий в Скадовске, решить другие задачи. Республика оказывает дополнительную поддержку военнослужащим из Кабардино-Балкарии. На эти цели из бюджета региона направили почти 600 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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