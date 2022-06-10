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В парламенте КБР юным гражданам страны вручили паспорта

В парламенте КБР юным гражданам страны вручили паспорта

10.06.2022 | 15:47
Сегодня в республиканском парламенте учащимся вручили паспорта – главные документы граждан страны. На церемонию в преддверии Дня России пригласили 22 школьника из всех районов Кабардино-Балкарии. Они отличились в учебе, спорте, общественной работе. С поздравлениями к подросткам обратилась председатель парламента Татьяна Егорова. Спикер отметила: получение паспорта – одно из самых волнительных и запоминающихся событий в жизни каждого, тем более, когда оно происходит в канун государственного праздника – Дня России. После завершения торжественной церемонии прозвучал гимн России, а также участники сфотографировались на память о событии.
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