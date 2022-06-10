В парламенте КБР юным гражданам страны вручили паспорта

Сегодня в республиканском парламенте учащимся вручили паспорта – главные документы граждан страны. На церемонию в преддверии Дня России пригласили 22 школьника из всех районов Кабардино-Балкарии. Они отличились в учебе, спорте, общественной работе. С поздравлениями к подросткам обратилась председатель парламента Татьяна Егорова. Спикер отметила: получение паспорта – одно из самых волнительных и запоминающихся событий в жизни каждого, тем более, когда оно происходит в канун государственного праздника – Дня России. После завершения торжественной церемонии прозвучал гимн России, а также участники сфотографировались на память о событии.