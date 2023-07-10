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В парламенте КБР выбрали председателя Молодежной палаты при законодательном органе

В парламенте КБР выбрали председателя Молодежной палаты при законодательном органе

10.07.2023 | 15:30
Встреча стала первой для восьмого созыва участников этой общественной структуры. Собравшихся приветствовал вице-спикер Мурат Карданов. По его словам, на членов палаты возлагают большие надежды. Особенно это касается инициатив, связанных с реализацией молодежной политики в регионе… На заседании выбрали секретариат и Счетную комиссию. На должность председателя претендовали двое – преподаватели КБГУ Алина Ашхотова и Анзор Афашагов. Последний получил большинство голосов. Здесь же выбрали заместителей председателя Молодежной палаты и ее представителя в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.   https://t.me/vestikbr
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