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В Парламенте КБР вручили награды людям, отличившимся в различных сферах деятельности

В Парламенте КБР вручили награды людям, отличившимся в различных сферах деятельности

16.09.2022 | 15:58
Работники здравоохранения и социальной защиты, культуры и образования, сельского хозяйства и природоохраны… Почетные грамоты высшего законодательного органа республики и благодарности председателя парламента получили около 50 человек. С Днем государственности Кабардино-Балкарии виновников торжества поздравила спикер Татьяна Егорова. Председатель Парламента подчеркнула, во многом благодаря профессионализму, таланту и энтузиазму людей, которые сегодня собрались в зале, республика развивается, закладывается фундамент для благополучия новых поколений, крепнет уверенность в достойном будущем нашей большой и малой родины. Церемония завершилась фото на память.
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