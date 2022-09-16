В Парламенте КБР вручили награды людям, отличившимся в различных сферах деятельности

Работники здравоохранения и социальной защиты, культуры и образования, сельского хозяйства и природоохраны… Почетные грамоты высшего законодательного органа республики и благодарности председателя парламента получили около 50 человек. С Днем государственности Кабардино-Балкарии виновников торжества поздравила спикер Татьяна Егорова. Председатель Парламента подчеркнула, во многом благодаря профессионализму, таланту и энтузиазму людей, которые сегодня собрались в зале, республика развивается, закладывается фундамент для благополучия новых поколений, крепнет уверенность в достойном будущем нашей большой и малой родины. Церемония завершилась фото на память.