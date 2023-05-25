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В Парламенте КБР утвердили исполнение бюджета за 2022 год

В Парламенте КБР утвердили исполнение бюджета за 2022 год

25.05.2023 | 15:35
В этот период удалось обеспечить устойчивость бюджета республики и исполнить все принятые обязательства, отметили на заседании. Доходы приблизились к 65 миллиардам рублей. По сравнению с 21-м годом они выросли на четверть. Директор Территориального фонда ОМС Кабардино-Балкарии Зурият Бгажнокова рассказала, что сегодня в системе обязательного медицинского страхования работают 42 государственных медучреждения и 24 частные организации. Говоря об исполнении бюджета 22-го года, руководитель фонда сообщила, что доходы превысили 11 миллиардов рублей, профицит – 80 миллионов… Председатель профильного парламентского комитета Михаил Афашагов отметил, что республике удалось сохранить рост экономики и положительную динамику развития, заложенные в предыдущие годы. Руководитель Контрольно-счетной палаты Дина Кясова сообщила, что оба рассмотренных бюджета учитывали все требования законодательства и отличались финансовой устойчивостью… И сегодня же парламентарии внесли изменения в республиканские законы об Избирательной комиссии и о культуре. А также прозвучал доклад о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания за минувший год.   https://t.me/vestikbr
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