В Парламенте КБР утвердили исполнение бюджета за 2022 год

В этот период удалось обеспечить устойчивость бюджета республики и исполнить все принятые обязательства, отметили на заседании. Доходы приблизились к 65 миллиардам рублей. По сравнению с 21-м годом они выросли на четверть.
Директор Территориального фонда ОМС Кабардино-Балкарии Зурият Бгажнокова рассказала, что сегодня в системе обязательного медицинского страхования работают 42 государственных медучреждения и 24 частные организации. Говоря об исполнении бюджета 22-го года, руководитель фонда сообщила, что доходы превысили 11 миллиардов рублей, профицит – 80 миллионов…
Председатель профильного парламентского комитета Михаил Афашагов отметил, что республике удалось сохранить рост экономики и положительную динамику развития, заложенные в предыдущие годы. Руководитель Контрольно-счетной палаты Дина Кясова сообщила, что оба рассмотренных бюджета учитывали все требования законодательства и отличались финансовой устойчивостью…
И сегодня же парламентарии внесли изменения в республиканские законы об Избирательной комиссии и о культуре. А также прозвучал доклад о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания за минувший год.
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