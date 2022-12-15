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В Парламенте КБР учащимся вручили паспорта граждан Российской Федерации

В Парламенте КБР учащимся вручили паспорта граждан Российской Федерации

15.12.2022 | 22:28
Сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии школьникам вручили паспорта граждан России. Это давняя традиция депутатов – передавать молодым людям в торжественной обстановке главный документ гражданина страны. Церемония проходит в этих стенах дважды в год. Нынешнюю приурочили ко Дню Конституции. В числе тех, кто получил сегодня паспорт, – жители Херсонской области, которые сейчас находятся в Кабардино-Балкарии. Получение паспорта – одно из самых волнительных событий в жизни, отмечают те, кому вручили сегодня главный документ. А в зал законодательного собрания пригласили 30 молодых людей. Когда официальная часть была завершена, участники сфотографировались на память о событии.   https://t.me/vestikbr
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