В Парламенте КБР учащимся вручили паспорта граждан Российской Федерации

Сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии школьникам вручили паспорта граждан России. Это давняя традиция депутатов – передавать молодым людям в торжественной обстановке главный документ гражданина страны.
Церемония проходит в этих стенах дважды в год. Нынешнюю приурочили ко Дню Конституции. В числе тех, кто получил сегодня паспорт, – жители Херсонской области, которые сейчас находятся в Кабардино-Балкарии.
Получение паспорта – одно из самых волнительных событий в жизни, отмечают те, кому вручили сегодня главный документ. А в зал законодательного собрания пригласили 30 молодых людей.
Когда официальная часть была завершена, участники сфотографировались на память о событии.
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