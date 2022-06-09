В парламенте КБР состоялось традиционное награждение лучших представителей различных профессий

Сегодня в парламенте республики вручали награды людям, которые отличились в разных сферах деятельности. Церемония эта традиционная, проводят ее в преддверии Дня России. Почетными грамотами высшего законодательного органа республики, а также благодарностями председателя парламента отмечены больше полусотни человек – работники муниципалитетов, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной и природоохранной сфер, журналисты. Спикер Татьяна Егорова подчеркнула: каждого отличает искренняя преданность своему делу. Вручая награды, Татьяна Егорова отметила, что биографии награждаемых лучше всяких слов убеждают в том, что для людей, любящих свою работу, нет ничего невозможного. На память о церемонии сделали фотографию. После участники продолжили общаться в неформальной обстановке.