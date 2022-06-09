home
Главная
>
Новости
>
В парламенте КБР состоялось традиционное награждение лучших представителей различных профессий

В парламенте КБР состоялось традиционное награждение лучших представителей различных профессий

09.06.2022 | 16:03
Сегодня в парламенте республики вручали награды людям, которые отличились в разных сферах деятельности. Церемония эта традиционная, проводят ее в преддверии Дня России. Почетными грамотами высшего законодательного органа республики, а также благодарностями председателя парламента отмечены больше полусотни человек – работники муниципалитетов, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной и природоохранной сфер, журналисты. Спикер Татьяна Егорова подчеркнула: каждого отличает искренняя преданность своему делу. Вручая награды, Татьяна Егорова отметила, что биографии награждаемых лучше всяких слов убеждают в том, что для людей, любящих свою работу, нет ничего невозможного. На память о церемонии сделали фотографию. После участники продолжили общаться в неформальной обстановке.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных